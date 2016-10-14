Каталог плоскопанельных детекторов

О цифровой радиографии

Оборудование цифровой радиографии применяется в рамках методов неразрушающего контроля и гарантирует высокий уровень эффективности и точность результатов исследований. Цифровая радиография — это совокупность технологий радиографического контроля, при использовании которых полученное изображение объекта контроля преобразуется и хранится в цифровом виде. Такой подход избавляет от необходимости применения расходных материалов и оборудования для проявки пленок.

В настоящее время цифровая радиография делится на три основных направления:

— Оцифровка рентгеновских пленок;

— Радиография на запоминающие пластины;

— Радиография на плоскопанельные детекторы.

Оцифровка рентгеновских пленок

Оцифровка рентгеновских пленок осуществляется с помощью специальных сканеров-оцифровщиков. Изображение с пленки переводится в цифровой формат и сохраняется в виде файла на компьютере. Современные комплексы для оцифровки разработаны таким образом, что могут сканировать и листовые, и рулонные рентгеновские пленки.

Цифровое изображение, полученное в результате оцифровки рентгеновской пленки, обрабатывается специализированным программным обеспечением с целью повышения качества снимка и дальнейшего обнаружения дефектов, определения их размеров, ориентации, мест залегания и т. д.

Радиография на запоминающие пластины

Это технология радиографического контроля, при которой рентгеновская пленка заменяется многоразовой запоминающей пластиной. С точки зрения применения пластины похожи на пленку: для работы с запоминающими пластинами не нужны дополнительные источники питания, они имеют близкую к пленке толщину, могут изгибаться и при необходимости повторять контур объекта контроля. После просвечивания объекта пластины пропускаются через специальный сканер, который считывает с них полученное изображение и передает его на компьютер. Таким образом, вся система состоит из запоминающих пластин, сканера и станции оператора с установленным на ней специализированным программным обеспечением.

От рентгеновских пленок запоминающие пластины выгодно отличаются возможностью многократного использования, а также тем, что не требуют проявки в специальном помещении. Сканер считывает снимок и при необходимости очищает пластину, после чего она сразу же готова к повторному использованию. Пластины, в отличии от пленки, не чувствительны к умеренному видимому свету и их можно заряжать в кассеты при комнатном освещении без прямого попадания солнечных лучей.

Радиография на плоскопанельные детекторы

Суть данной технологии заключается в том, что вместо рентгеновской пленки или запоминающих пластин используется плоскопанельный детектор, который устанавливается на объект контроля при помощи устройств позиционирования. Детектор преобразует рентгеновское излучение в цифровой сигнал и передает полученное изображение на компьютер.

Плоскопанельные детекторы могут поставляться как отдельно, так и в составе комплексов цифровой радиографии: мобильных или стационарных. Кроме того, их использование открывает возможности для внедрения на предприятиях высокопроизводительных рентгенотелевизионных систем контроля в режиме реального времени.

По сравнению с пленкой плоскопанельные детекторы чувствительнее к рентгеновскому излучению. Это позволяет существенно экономить ресурс рентгеновского аппарата за счет уменьшения требуемого времени экспозиции. Системы цифровой радиографии характеризуются высокой скоростью получения результатов. Это позволяет сразу же перейти к обнаружению, идентификации и оценке дефектов, что значительно ускоряет процесс контроля.

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