Каталог плоскопанельных детекторов

Комплекс цифровой радиографии Сура ЭКО Цена по запросу
Экоскан 10 4 650 000 ₽
Комплекс цифровой радиографии Арион-15ЦР Цена по запросу
Магнитные держатели ЭКО-10МД Цена по запросу
Экоскан 20 5 995 000 ₽
Рентгенотелевизионная система СУРА 10-47 ШТ Цена по запросу
Магнитные колеса ЭКО-10МК Цена по запросу
Экоскан 25 6 295 000 ₽
Камера радиационной защиты АРИОН-14.10.16.08 Цена по запросу
Кожух защитный универсальный ЭКО-10У Цена по запросу
Экоскан 35 6 295 000 ₽
Рентгенографическая система СУРА 120-65 200 кВ Цена по запросу
Экоскан 40 5 995 000 ₽
Камера радиационной защиты АРИОН-20.17.20.08/2 в составе мобильной лаборатории Цена по запросу
Ременное крепление ЭКО-10РК Цена по запросу
Комплекс цифровой радиографии Арвикон Цена по запросу
Штатив-манипулятор АРИОН ШМ ЭКО-1 1 530 000 ₽
Двухпроволочный эталон Duplex IQI-D13 IE-NDT 170 000 ₽
Двухпроволочный эталон Duplex IQI-D13 Kowotest 180 000 ₽
Штатив трехножный АРИОН ШРТ-3/ЭКО Цена по запросу
Экоскан 1017 Цена по запросу
Экоскан 1030 2 600 000 ₽
Крепление магнитное ЭКО-10ШМ Цена по запросу
Крепление струбцинное ЭКО-10СК Цена по запросу
Экоскан 1515 Цена по запросу
Экоскан 1717 Цена по запросу
Экоскан 1724 Цена по запросу
Экоскан 2323 Цена по запросу
Экоскан 2532 Цена по запросу
Экоскан 3030/14 Цена по запросу
Оцифровка рентгеновских пленок осуществляется с помощью специальных сканеров-оцифровщиков. Изображение с пленки переводится в цифровой формат и сохраняется в виде файла на компьютере. Современные комплексы для оцифровки разработаны таким образом, что могут сканировать и листовые, и рулонные рентгеновские пленки.
Цифровое изображение, полученное в результате оцифровки рентгеновской пленки, обрабатывается специализированным программным обеспечением с целью повышения качества снимка и дальнейшего обнаружения дефектов, определения их размеров, ориентации, мест залегания и т. д.
Это технология радиографического контроля, при которой рентгеновская пленка заменяется многоразовой запоминающей пластиной. С точки зрения применения пластины похожи на пленку: для работы с запоминающими пластинами не нужны дополнительные источники питания, они имеют близкую к пленке толщину, могут изгибаться и при необходимости повторять контур объекта контроля. После просвечивания объекта пластины пропускаются через специальный сканер, который считывает с них полученное изображение и передает его на компьютер. Таким образом, вся система состоит из запоминающих пластин, сканера и станции оператора с установленным на ней специализированным программным обеспечением.
От рентгеновских пленок запоминающие пластины выгодно отличаются возможностью многократного использования, а также тем, что не требуют проявки в специальном помещении. Сканер считывает снимок и при необходимости очищает пластину, после чего она сразу же готова к повторному использованию. Пластины, в отличии от пленки, не чувствительны к умеренному видимому свету и их можно заряжать в кассеты при комнатном освещении без прямого попадания солнечных лучей.
Суть данной технологии заключается в том, что вместо рентгеновской пленки или запоминающих пластин используется плоскопанельный детектор, который устанавливается на объект контроля при помощи устройств позиционирования. Детектор преобразует рентгеновское излучение в цифровой сигнал и передает полученное изображение на компьютер.
Плоскопанельные детекторы могут поставляться как отдельно, так и в составе комплексов цифровой радиографии: мобильных или стационарных. Кроме того, их использование открывает возможности для внедрения на предприятиях высокопроизводительных рентгенотелевизионных систем контроля в режиме реального времени.
По сравнению с пленкой плоскопанельные детекторы чувствительнее к рентгеновскому излучению. Это позволяет существенно экономить ресурс рентгеновского аппарата за счет уменьшения требуемого времени экспозиции. Системы цифровой радиографии характеризуются высокой скоростью получения результатов. Это позволяет сразу же перейти к обнаружению, идентификации и оценке дефектов, что значительно ускоряет процесс контроля.
Цифровая радиография сварных соединений имеет особо важное значение в металлургической, нефтеперерабатывающей и химической отраслях. В нашей компании вы можете заказать комплексы для любых промышленных предприятий и сфер деятельности. К оборудованию прилагается специализированное программное обеспечение, необходимое для его полноценной и эффективной работы. Все оборудование поставляется с необходимой технической документацией и гарантией от производителя.