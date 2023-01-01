Комплексы цифровой радиографии

Есть ПО для расшифровки — «Стражник»

Оно позволяет менять яркость и контрастность изображений, накладывать фильтры, выделять отдельные дефекты и проводить измерения. Плюс содержит функционал для работы в соответствии с ГОСТ 17636-2.

Файлы можно хранить в редактируемой базе данных с удобным поиском снимков, а результаты контроля — выводить в виде протокола, созданного по редактируемому шаблону. Файлы хранятся в защищенном формате DICONDE.

Устанавливаем ПО на все компьютеры и комплектующие которые мы поставляем в комплексе цифровой радиографии.