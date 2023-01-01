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Комплексы цифровой радиографии

Что такое КЦР
 Комплексы цифровой радиографии
Технология

Что мы предлагаем

Мобильные решения(6)
  • Можно использовать и в заводских, и в полевых условиях.
  • Компактный и лёгкий — весь комплект умещается в кейсе.
  • Работает от сети или от аккумуляторов.
  • С защитой от пыли, влаги и механических повреждений.
Стационарные решения(7)
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Почему цифровая
радиография

  1. Отнимает меньше времени
    Если использовать классический метод, нужно подготовить плёнку, просветить объект контроля, а после проявить и просушить снимки в тёмном помещении. Если снимок не получится с первого раза — придётся всё повторить.
    Комплекс цифровой радиографии позволяет получить нужный результат на месте сразу после экспозиции — изображение выводится на экран компьютера или планшета.
  2. Есть ПО для расшифровки — «Стражник»

    Оно позволяет менять яркость и контрастность изображений, накладывать фильтры, выделять отдельные дефекты и проводить измерения. Плюс содержит функционал для работы в соответствии с ГОСТ 17636-2.

    Файлы можно хранить в редактируемой базе данных с удобным поиском снимков, а результаты контроля — выводить в виде протокола, созданного по редактируемому шаблону. Файлы хранятся в защищенном формате DICONDE.

    Устанавливаем ПО на все компьютеры и комплектующие которые мы поставляем в комплексе цифровой радиографии.
  3. В перспективе обходится дешевле
    В классическом методе используют расходные материалы: плёнку, проявитель, фиксаж. А для анализа снимка — негатоскоп, денситометр, линейку оптической плотности и трафарет для расшифровки. При использовании комплексов цифровой радиографии не потребуется ничего из вышеперечисленного: ни расходников, ни дополнительного оборудования.
  4. Проводим бесплатное обучение и пусконаладочные работы при приобретении комплекса
  5. Широкая область применения
    Авиационная, нефтегазохимическая, атомная промышленность, судостроение, машиностроение.
Несколько фактов
 
10 лет
средний срок службы комплекса Экоскан
При достаточных объёмах контроля срок окупаемости 3-4 месяца. Калькулятор экономии

Неразрушающий контроль

Неразрушающий контроль (НК) — это проверка качества изделия без его разбора, демонтажа или разрушения. Для этого используются методы, которые проверяют основные характеристики изделия без вмешательства в его целостность. В противопоставление, существует разрушающий контроль, который обычно используется для определения пределов прочности и надежности. Изделие гнут, ломают или полностью разрушают.

Оборудование неразрушающего контроля - как выбрать и где купить?

Оборудование нужно выбирать в строгом соответствии с теми документами, по которым будет проводиться неразрушающий контроль. Для конкретной области аттестации лаборатории, на конкретном объекте. Национальные и международные стандарты, отраслевые нормативы, технологические карты, проектная документация и т.д. Практически в любом ГОСТ или РД есть раздел, посвящённый техническим средствам (аппаратуре) и содержащий базовые к ним требования.

Комплексы цифровой радиографии

Применяются плоскопанельные детекторы для цифровой рентгеновской экспертизы неразрушающего контроля сварных соединений, бетона, труб, производственного оборудования и любых других изделий, требующих проведения неразрушающего контроля качества. Производимое оборудование рентгеновского контроля имеет оптимальную стоимость и производится соблюдением всех требуемых ГОСТ и удовлетворяет отраслевым нормам.