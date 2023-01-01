Комплексы цифровой радиографии

Оно позволяет менять яркость и контрастность изображений, накладывать фильтры, выделять отдельные дефекты и проводить измерения. Плюс содержит функционал для работы в соответствии с ГОСТ 17636-2.
Файлы можно хранить в редактируемой базе данных с удобным поиском снимков, а результаты контроля — выводить в виде протокола, созданного по редактируемому шаблону. Файлы хранятся в защищенном формате DICONDE.
Неразрушающий контроль (НК) — это проверка качества изделия без его разбора, демонтажа или разрушения. Для этого используются методы, которые проверяют основные характеристики изделия без вмешательства в его целостность. В противопоставление, существует разрушающий контроль, который обычно используется для определения пределов прочности и надежности. Изделие гнут, ломают или полностью разрушают.
Оборудование нужно выбирать в строгом соответствии с теми документами, по которым будет проводиться неразрушающий контроль. Для конкретной области аттестации лаборатории, на конкретном объекте. Национальные и международные стандарты, отраслевые нормативы, технологические карты, проектная документация и т.д. Практически в любом ГОСТ или РД есть раздел, посвящённый техническим средствам (аппаратуре) и содержащий базовые к ним требования.
Применяются плоскопанельные детекторы для цифровой рентгеновской экспертизы неразрушающего контроля сварных соединений, бетона, труб, производственного оборудования и любых других изделий, требующих проведения неразрушающего контроля качества. Производимое оборудование рентгеновского контроля имеет оптимальную стоимость и производится соблюдением всех требуемых ГОСТ и удовлетворяет отраслевым нормам.